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Bilecik'te Otomobil Çarpışması: 4 Kişi Yaralandı

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Bilecik-Bursa kara yolu Pelitözü Kavşağı'nda meydana gelen kazada, 2 otomobil çarpıştı ve 4 kişi yaralandı. Yaralılar Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bilecik'te iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Bilecik- Bursa kara yolu Pelitözü Kavşağı'nda, Nurlan A. idaresindeki 16 BHJ 518 plakalı otomobil ile Hasan K. yönetimindeki 11 AV 359 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada sürücü Nurlan A. ve aynı araçtaki Nuray K. (53) ile diğer araçta bulunan 6 aylık Duru A. ve 17 yaşındaki Çiçek H. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Pelitözü Bilecik Bursa Trafik Kazaları Güncel Haberler

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