Haberler

Bilecik'te otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Bilecik'te otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'te otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ağaçlık bölgeye sıçradı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Bilecik'te, otluk alanda çıkıp ağaçlık bölgeye sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Merkez Osmangazi Mahallesi'nde Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattının kenarında bulunan otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle alevler alanda bulunan ağaçlara sıçradı. YHT Garı görevlilerinin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve Bilecik Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Yangın itfaiye, arazöz ve su tankeriyle YHT hattına sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan
İşte Oğuzhan Uğur'un emniyetteki ilk ifadesi

Haluk Levent'i, Oğuzhan Uğur da yalnız bıraktı! İşte ilk ifadesi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya Kupası finaline saatler kala Lionel Messi'den ağlatan veda mektubu

Dünya Kupası finaline saatler kala Messi'den ağlatan veda mektubu
Beşiktaş'tan merakla beklenen Salah açıklaması

Beşiktaş'tan rest: Kabul etmemiz mümkün değil
Sadece 200 bin Euro'ya transfer edilmişti! Samsunspor'dan satış rekoru

200 bin Euro'ya transfer ettiği oyuncusunu 6.5 milyon Euro'ya sattı
ABD, İran'da inşaat halindeki Darhovin nükleer enerji santralini vurdu

ABD, İran'ın can damarını vurdu
Acun Ilıcalı inat etti satın alacak! Beşiktaş'ın yıldızı için yeni teklif

İnat etti satın alacak! Acun'dan Beşiktaş'ın yıldızı için yeni teklif
Türkiye'ye kesin dönüş yapacak olan gurbetçi kadın İzmir ve Muğla'daki ev fiyatlarını görünce küçük dilini yuttu

Türkiye'deki ev fiyatlarını gören gurbetçi kadın küçük dilini yuttu!
İşte 2026 Dünya Kupası şampiyonunu bekleyen devasa gelir

İşte şampiyonu bekleyen devasa gelir