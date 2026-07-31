Bilecik'te muhtarlara imar ve kaçak yapılaşma eğitimi
Bilecik İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünce, Pazaryeri ilçesindeki köy muhtarlarına yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Bilecik İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünce, Pazaryeri ilçesindeki köy muhtarlarına yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Pazaryeri Halk Eğitimi Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, köylerde imar uygulamaları, kaçak yapılaşmayla mücadele, yapı ruhsat süreçleri ile muhtarların görev ve sorumlulukları hakkında bilgi verildi.
Toplantıda ayrıca muhtarların soruları yanıtlanarak uygulamada karşılaşılan konular değerlendirildi.
Kaynak: AA