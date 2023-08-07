Bilecik'te Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Bilecik Tepabaşı mevkisinde meydana gelen kazada minibüs ile otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ve bir yolcu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.