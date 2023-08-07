Üye Girişi
Haberler

Bilecik'te Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Güncel Haberler

Bilecik Tepabaşı mevkisinde meydana gelen kazada minibüs ile otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ve bir yolcu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bilecik'te minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bilecik Tepabaşı mevkisiinden Merkez istikametine seyir halindeki İbrahim B. idaresindeki 11 S 0091 plakalı minibüs ile Metin T. yönetimindeki 26 BK 024 plakalı otomobil Atatürk Bulvarı üzerinde çarpıştı.

Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan Ali Y. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

112 ekiplerinin olay yerinde yapılan ilk müdahalesi sonrası Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Merkez istikametine yol tek şeritten verilirken kazalı araçların olay yerinden kaldırılması sonrası yol normale dönerken, polis ekipleri soruşturma başlattı.

Kaynak: AA / Uğur Baklacı - Güncel

Bilecik Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title