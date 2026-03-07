Haberler

Bilecik'te kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 13 bin 380 makaron ve 10 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi; 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık suçlarını engellenmesine yönelik çalışma kapsamında Pazaryeri-Kınık köyü kavşağında durumundan şüphelenilen bir araç durduruldu.

Jandarmanın araçta yaptığı aramada, 13 bin 380 doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 10 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Araçta yakalanan zanlılar R.D. ve V.K.D'nin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / İbrahim ÖZTOSUN
