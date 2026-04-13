Bilecik'te kaçak odun taşıdığı belirlenen kişi hakkında işlem başlatıldı
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde orman emvali kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine yapılan çalışmada, 11 ABC 167 plakalı araçta kaçak odun ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde kaçak odun taşıdığı belirlenen bir kişi yakalandı.
Pazaryeri ilçesine bağlı Günyurdu köyü mevkisinde orman emvali kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine jandarma ile Orman İşletme Şefliği ekipleri çalışma başlattı.
Ekiplerce durdurulan A.O.P. idaresindeki 11 ABC 167 plakalı araçta yapılan kontrolde kaçak odun ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında ilgini kanuna muhalefet suçundan işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / İbrahim ÖZTOSUN