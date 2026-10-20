Bilecik'te jandarma 20 okul çevresinde güvenlik ve servis denetimlerini sürdürüyor

Bilecik'te jandarma 20 okul çevresinde güvenlik ve servis denetimlerini sürdürüyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik'te İl Jandarma Komutanlığı, öğrencilerin güvenliği için sorumluluk bölgesindeki 20 okulda gerekli tedbirleri aldı. Jandarma okul çevreleri ve giriş çıkışları kontrol ederken trafik ekipleri de okul servislerini denetliyor.
Bilecik'te öğrencilerin güvenliğinin sağlanması ve okul çevrelerinde meydana gelebilecek olumsuzlukların önlenmesi amacıyla güvenlik ve trafik denetimleri devam ediyor.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla jandarma birimlerince okul ve çevrelerinde güvenlik önlemlerinin alındığı, trafik ekiplerince de okul servislerine yönelik denetimlerin gerçekleştirildiği belirtildi.
Açıklamada, sorumluluk bölgesindeki 20 okulda çocuk ve gençlerin korunması amacıyla gerekli tedbirlerin alındığı bildirildi.
Denetimlerde, okul çevreleri, öğrencilerin giriş ve çıkışları, trafik güvenliği ile okul servis araçlarının genel durumlarının kontrol edildiği kaydedilen açıklamada, öğrencilerin güvenli bir ortamda eğitimlerini sürdürmelerine yönelik gerekli emniyet ve asayiş tedbirlerinin alındığı ifade edildi.