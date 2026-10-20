Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bilecik'te jandarma 20 okul çevresinde güvenlik ve servis denetimlerini sürdürüyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'te İl Jandarma Komutanlığı, öğrencilerin güvenliği için sorumluluk bölgesindeki 20 okulda gerekli tedbirleri aldı. Jandarma okul çevreleri ve giriş çıkışları kontrol ederken trafik ekipleri de okul servislerini denetliyor.

Bilecik'te öğrencilerin güvenliğinin sağlanması ve okul çevrelerinde meydana gelebilecek olumsuzlukların önlenmesi amacıyla güvenlik ve trafik denetimleri devam ediyor.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla jandarma birimlerince okul ve çevrelerinde güvenlik önlemlerinin alındığı, trafik ekiplerince de okul servislerine yönelik denetimlerin gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, sorumluluk bölgesindeki 20 okulda çocuk ve gençlerin korunması amacıyla gerekli tedbirlerin alındığı bildirildi.

Denetimlerde, okul çevreleri, öğrencilerin giriş ve çıkışları, trafik güvenliği ile okul servis araçlarının genel durumlarının kontrol edildiği kaydedilen açıklamada, öğrencilerin güvenli bir ortamda eğitimlerini sürdürmelerine yönelik gerekli emniyet ve asayiş tedbirlerinin alındığı ifade edildi.

Kaynak: AA
Dev maç öncesi olağanüstü karar! Galatasaray'ı ordu koruyacak

Karar çıktı! Çatıya keskin nişancı yerleştirilecek

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyaca ünlü markalar tablalara düştü

Lüks markalar tablalara düştü! Görenler şaşkına döndü
Fransa'da sokaklar harabeye döndü! Hükümetten OHAL sorusuna yanıt

Fransa'da OHAL sinyali! Ülkenin adalet bakanı açıkladı
Libya, Türkiye ile deniz yetki alanları anlaşmasını onayladı! Yunanistan'ın uykuları kaçacak

Yunanistan'ın uykularını kaçıracak anlaşma onaylandı
Özgür Özel, Bakan Gürlek'e 750 bin TL tazminat ödeyecek

Karar açıklandı! İşte Özel'in Bakan Gürlek'e ödeyeceği tazminat

Galatasaray'a UEFA'dan kötü haber

Kötü haber maalesef geldi!

Pasifik'te sular ısınıyor! Çin donanması ABD'ye karşı harekete geçti

Dünya diken üstünde! Donanmaya verilen emir tansiyonu yükseltti
Beşiktaş'ta Italiano için ayrılık iddiası! Kaderini 3 maç belirleyecek

Bomba iddia: 3 maç sonra gidebilir