Bilecik'te Afet Risk Azaltma Planı Toplantısı
Bilecik'te, İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi.
Bilecik'te, İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Genel Meclisinde, Vali Faik Oktay Sözer başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, olası afetlerde oluşabilecek risklerin azaltılmasına yönelik çalışmalar ele alındı.
Ayrıca toplantıda, İRAP kapsamında belirlenen hedefler ile kurumların sorumlulukları değerlendirildi.
Açıklamada toplantı sırasındaki görüşlerine yer verilen Vali Sözer, afetlerle mücadelede oluşabilecek riskleri önceden belirlemenin önemine dikkati çekti.
Bu kapsamdaki çalışmaların sürdürüleceğini vurgulayan Sözer, katılımcılara teşekkür etti.