Bilecik'te iki ayrı kazada yaralanan 2 kişi hastanelerde tedavi altına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik'te hurda yüklü bir tırın devrilmesi ve iki tırın çarpışmasıyla meydana gelen iki ayrı kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılardan biri İznik Devlet Hastanesinde, diğeri Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı; sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Bilecik'te meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
B.Ö. yönetimindeki 41 VZ 943 plakalı hurda yüklü tır, Osmaneli- İznik kara yolunun Beşevler köyü mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada tırda yolcu olarak bulunan A.A.Ö. yaralandı. İznik Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Vezirhan beldesi çimento fabrikası mevkisinde B.K. idaresindeki tır ile B.H'nin kullandığı tır çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle B.H. yaralandı.
Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.