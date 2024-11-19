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Bilecik'te Hükümlüler ve Düzensiz Göçmenlere Yönelik Uygulama

Bilecik'te Hükümlüler ve Düzensiz Göçmenlere Yönelik Uygulama
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Bilecik merkez ve Bozüyük ilçesinde düzenlenen asayiş uygulamasında, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı. Ayrıca, düzensiz göçle mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 5 düzensiz göçmen tespit edildi.

Bilecik merkez ve Bozüyük ilçesinde polis tarafından yapılan uygulamada, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilere yönelik asayiş uygulamasında, durumundan şüphelenilen bir kişinin "kasten yaralama"dan 5 yıl 1 ay, başka bir kişinin ise "kadına karşı basit yaralama ve hakaret" suçundan 5 yıl 32 gün kesinleşmiş hapis cezalarının olduğu belirlendi.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Bilecik'te 5 düzensiz göçmen yakalandı

Bilecik İl Jandarma Komutanlığınca 20 ayrı noktada düzensiz göçle mücadele kapsamında 103 personelle eş zamanlı huzur uygulaması yapıldı.

Uygulamada 21'ı yabancı uyruklu olmak üzere 3 bin 860 kişinin bilgileri sorgulandı, 13 iş yeri denetlendi.

Yasa dışı yollardan yurda giren 5 düzensiz göçmen ile aranan 8 kişi yakalandı. Ayrıca, 18 araçla ilgili sorumlularına 21 bin 811 lira trafik cezası uygulandı.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel
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