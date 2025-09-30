Bilecik'te hafif ticari araç tarlaya devrildi, sürücü yaralandı
Bilecik'te, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu hafif ticari araç tarlaya devrildi. Yaralanan sürücü hastanede tedavi altına alındı.
H.B. idaresindeki 06 YJ 034 plakalı hafif ticari araç, Söğüt-Bilecik kara yolunun Yeniköy mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel