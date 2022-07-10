Bilecik'te fırtınada kopan çatı sacı kafasına düşen kişi yaralandı
AA - Zafer Özuğur - Güncel
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Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde etkili olan fırtınada kopan çatı sacının kafasına düşmesi sonucu bir kişi yaraladı.
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde etkili olan fırtınada kopan çatı sacının kafasına düşmesi sonucu bir kişi yaraladı.
İncirli köyünde evinin önünde bulunan Fatih Sayın (45) fırtına nedeniyle bir evin çatısından kopan sacının kafasına düşmesi sonucu yaralandı.
Sayın'ın yakınları durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Hastanede tedavi altına alınan Sayın'ın genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
AA / Zafer Özuğur - Güncel