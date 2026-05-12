Haberler

Bilecik'te engelli bireylere asker eğlencesi yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik Engelsiz Yarınlar Derneği, engelli bireyler için özel bir asker eğlencesi düzenleyerek, gençlerin askere gidecekleri yemin törenine kına yakma etkinliği gerçekleştirdi. BİEYDER Başkanı Esra Geçim, etkinliğin Engelliler Haftası dolayısıyla yapıldığını belirtti.

Bilecik'te engelli bireyler için asker eğlencesi yapıldı.

Öğretmenevi Düğün Salonu'nda, Bilecik Engelsiz Yarınlar Derneğince (BİEYDER) organize edilen programda, cuma günü Eskişehir'deki 1. Ana Jet Üs Komutanlığında düzenlenecek yemin törenine katılacak askerlere kına yakıldı.

BİEYDER Başkanı Esra Geçim'in askerlere künyelerini verdiği programda, gençlere kına yakıldı.

Geçim, gazetecilere yaptığı açıklamada, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla kentte bir dizi etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Engelli gençlerin yemin töreninde yer alacaklarını belirten Geçim, şöyle konuştu:

"Engelli bireylerimizin mutluluğuna ortak olduk. Üç engelli bireyimiz asker olacaklar. Bunların içerisinde bir de Ceren Mercimek kızımız var. En büyük hayali asker olmaktı, onu da dahil ettik. Askere giden gençlere kına yakılır. Biz de gençlerimize kınalarını yaktık. Bir günlük de olsa hem bireylerimizin aileleri hem de gençlerimiz askerlik duygusunu yaşayacak. Vatana bir gün de olsa hizmet edecekler."

Kaynak: AA / Muhsin Arslan
AK Parti'ye geçen Burcu Köksal'dan CHP lideri Özgür Özel'e: Gecenin saat kaçında ne yazacağı belli olmuyordu

AK Parti'ye geçen Burcu Köksal'dan Özgür Özel'e olay sözler
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıHatice Ateş:

Bu ne bi gurur veriyor ya! ???? Ceren kızımız ve diğer gençlerin yüzündeki gülümsemeyi düşünseniz! ?????

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFatma Yazıcı:

Güzel bir etkinlik olmuş ama açıkçası bu durumu görünce başka ülkeleri düşünüyorum. Mesela Avrupa'da engelli bireylerin integrasyonu zaten daha sistematik bir şekilde yapılıyor. Bizde hala böyle etkinliklere ihtiyaç duyuyoruz bu durum bizi endişelendirir biraz. Yine de derneğe teşekkür ederiz, en azından bir şeyler yapılıyor.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFatma Ece Bademci:

Çok güzel bir girişim! Engelli gençlerimize böyle fırsatlar sunmak hem onların moralini yükseltiyor hem de topluma kazandırıyor! Ekonomik açıdan da bakarsak, bu tür sivil toplum kuruluşlarının çalışmaları devlete milyonlarca lira tasarruf ettiriyor, çünkü sosyal hizmetlerin bir kısmını gönüllü olarak üstleniyorlar! Alkışlıyorum BİEYDER'i!

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Lig'e yükselen Amedspor kongre kararı aldı

Süper Lig'e yükselen Amedspor'da taraftarları şaşırtan karar
NBA'i sarsan ölüm! Brandon Clarke hayatını kaybetti

Spor dünyasını sarsan ölüm!
Adıyaman’da ev sahibi-kiracı kavgasında taş, sopa ve bıçaklar havada uçuştu

Kenti birbirine kattılar: Taş, sopa ve bıçaklar havada uçuştu
Hakan Bayrakçı, beklenen seçim anketinin sonuçlarını paylaştı

Merakla beklenen seçim anketinin sonuçlarını paylaştı
Ahmet Türk’ün Amedspor sözlerine Oktay Saral'dan sert tepki: Haddini bileceksin

Ahmet Türk’ün Amedspor sözlerine Beştepe'den sert tepki
Tarihi ceza! Olaylı maçın faturası belli oldu

Bu saldırının bedeli çok ağır oldu
13 yaşındaki kız çocuğuna istismar davasında anne de tutuklandı

33 kişi tutuklanmıştı! Bir ilimizi ayağa kaldıran olayda yeni gelişme
İran, ABD ile müzakere için 5 ön şart sundu

Dünya müzakere masasının kurulmasını beklerken İran resti çekti