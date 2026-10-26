Bilecik'te devrilen traktörün 82 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti

Bilecik'te devrilen traktörün 82 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik merkez Alpagut köyü orman yolunda devrilen traktörün 82 yaşındaki sürücüsü, kaldırıldığı Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve jandarma ekipleri ilk müdahaleyi yaptı.
Bilecik'te devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Merkez Alpagut köyü orman yolunda Hilmi E'nin (82) kullandığı traktör devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan sürücü, ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Hilmi E. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA