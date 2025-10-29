Haberler

Bilecik'te Cumhuriyet Bayramı Coşkusu

Bilecik'te Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen fener alayı, yağmur altında coşkuyla gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Cumhuriyetin önemine vurgu yaptı.

Bilecik'te Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında fener alayı gerçekleştirildi.

Bilecik Belediyesi tarafından organize edilen etkinlikte vatandaşlar fener alayı için Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.

Sağanak altında ellerinde Türk bayrakları ve fenerlerle yürüyen vatandaşlar, bando eşliğinde marşlar söyledi.

Cumhuriyet Meydanı'nda sona eren yürüyüşe, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, CHP Bilecik İl Başkanı Ali Özdemir, CHP Merkez İlçe Başkanı Melih Karaçam, belediye ve il genel meclisi üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

Belediye Başkanı Subaşı, "Madrigal" grubunun sahne aldığı konserde yaptığı konuşmada, Bilecik olarak, Cumhuriyetin 102. yılını büyük bir coşku ve heyecanla kutladıklarını ifade ederek, "Cumhuriyetimizin 102. yılını kutlarken anladık ki Cumhuriyet sadece bir yönetim biçimi değil aynı zamanda özgürlük demek, umut demek. Bugün yağmurların altında gençlerle birlikte Cumhuriyetin meşalesini hep birlikte yaktık. İyi varsınız, gençlik varsa her daim umut var." diye konuştu.

