Bilecik'te Çocuklardan Orman Yangınlarına Fidanlı Destek

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, okul öncesi eğitim kurumlarındaki 500 öğrenci, orman yangınlarından zarar gören alanlara çam fidanı dikerek doğayı koruma çalışmasına katkıda bulundu.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, okul öncesi eğitim kurumlarında öğrenim gören 500 öğrenci, geçen temmuzda çıkan orman yangınlarında zarar gören alanlara 500 çam fidanı dikti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Şeyh Edebali Üniversitesi Anaokulunca, Selimiye köyü Çörektepe Mevkisi'nde organize edilen "Birlikte Büyüyoruz" adlı etkinlikte çocuklar, fidanları aileleri ve öğretmenleri eşliğinde toprakla buluşturdu.

İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, gazetecilere, yazın çıkan orman yangınlarında kentteki pek çok alanın zarar gördüğünü söyledi.

Bu zararı bir nebze de olsa telafi etmek istediklerini belirten Şimşek, "Tüm yurdumuzu 'yeşil vatan' haline getirmek için gayret ediyoruz. Bu konuda üzerimize düşen görevleri öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizle birlikte yerine getirmeye çalışıyoruz." dedi.

Şeyh Edebali Üniversitesi Anaokulu Müdürü Mehmet Yılmaz ise öğrencilerin fidan dikmekten mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Fidanların çocuklarla beraber büyüyeceğini ifade eden Yılmaz, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Şeyh Edebali Üniversitesi Anaokulu okul öncesi öğretmeni Zeliha Gür de güzel bir etkinlik gerçekleştirdiklerini, geleceği yeşertmek için küçük de olsa bir adım attıklarını anlattı.

Kaynak: AA / Atahan Gezer - Güncel
