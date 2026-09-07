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Bozüyük'te Saman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bozüyük'te Saman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde saman balyalarının zarar gördüğü samanlık yangınları söndürüldü.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde saman balyalarının zarar gördüğü samanlık yangınları söndürüldü.

İlçeye bağlı Düzağaç ve İçköyü'nde boş arazide depolanan saman balyalarından duman geldiğini gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yanan balyalara müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını çevreye yayılmadan kontrol altına alarak söndürdü.

Ekipler yangınların sönmesinin ardından uzun süre soğutma işlemi yaptı.

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Kaynak: AA
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