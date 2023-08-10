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Bilecik'te çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

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Bilecik'te İsmetpaşa Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada M.U. ve M.U. bıçakla yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, şüpheli gözaltına alındı.

Bilecik'te iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

İsmetpaşa Mahallesi Futbol Sokak'ta iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Ö.E. bıçakla M.U. ile M.U'yu bacağından yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralıları Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Şüpheli Ö.E. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Uğur Baklacı - Güncel

İsmetpaşa Mahallesi Bilecik Futbol Güncel Haberler

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