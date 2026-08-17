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Bilecik'te bariyere çarpıp devrilen araçtaki 3 kişi yaralandı

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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde hafif ticari araç yol ortasındaki bariyere çarpıp devrildi. Kazada sürücü E.Ü. ile yolcular U.Ü. ve F.Ü. yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, yol ortasındaki bariyere çarpıp yola devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı.

Bilecik-Eskişehir kara yolunda seyreden E.Ü. (43) idaresindeki 11 ACC 059 plakalı hafif ticari araç, Demirköy yakınlarında yol ortasındaki bariyere çarpıp devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü E.Ü. ile araçtaki yolcular U.Ü. (79) ve F.Ü. (15), ambulansla Bozüyük Devlet Hastanesine götürüldü.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, aracın çekiciyle yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.

Kaynak: AA
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