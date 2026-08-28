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Bilecik'te asayiş

Bilecik'te asayiş
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Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 4 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 4 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Pazaryeri ilçesinde ihbar üzerine iş yerinde ve ikamette arama yaptı.

Ekiplerce yapılan aramada, 4 bin 20 paket gümrük kaçağı sigara ile 100 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan A.H'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Şüphelinin üzerinde uyuşturucu bulundu

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, A.T'nin Eskişehir'den Pazaryeri ilçesine uyuşturucu madde getireceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

İlçeye bağlı Ahmetler köyü girişinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile birlikte şüphelinin üzerinde arama yaptı.

Yapılan aramada, zanlının üzerinde uyuşturucu ile 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak" suçundan işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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