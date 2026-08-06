Bilecik'te Arazi Yangını Kontrol Altına Alındı
Bilecik'te arazide çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.
Bilecik'te arazide çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.
Merkez Dereşemsettin köyündeki arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, 2 helikopter, 4 arazöz, 2 müdahale aracı ve su tankeri ile 20 personelin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Kaynak: AA