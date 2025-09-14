Bilecik'te Arazi Yangını Ormana Sıçramadan Söndürüldü

Haberler

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Dülgeroğlu ve Kapaklı köyleri arasında çıkan arazi yangını, hızlı müdahale ile ormana sıçramadan kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için jandarma soruşturma başlattı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesi Dülgeroğlu ve Kapaklı köyleri arasında çıkan arazi yangını ormana sıçramadan söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Pazaryeri ilçesine bağlı Dülgeroğlu köyü ile Bilecik merkeze bağlı Kapaklı köyleri arası göller bölgesinde arazi yangını çıktı.

Vatandaşların ihbarı ile yangın bölgesine Pazaryeri ilçesinden 1 vidanjör, Bilecik'ten 2 itfaiye ve orman işletme müdürlüğüne bağlı 15 yangın söndürme aracı ile 1 helikopter ve köylüler yangına müdahale etti.

Geniş bir alanda etkili olan yangın ekiplerin hızlı hareket etmesiyle ormana sıçramadan söndürüldü.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangının çıkış nedenini tespit için Jandarma soruşturma başlattı

Kaynak: AA / İbrahim ÖZTOSUN - Güncel
