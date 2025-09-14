Bilecik'te Arazi Yangını Ormana Sıçramadan Söndürüldü

Bilecik'in Pazaryeri ilçesi Dülgeroğlu ve Kapaklı köyleri arasında çıkan arazi yangını ormana sıçramadan söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Pazaryeri ilçesine bağlı Dülgeroğlu köyü ile Bilecik merkeze bağlı Kapaklı köyleri arası göller bölgesinde arazi yangını çıktı.

Vatandaşların ihbarı ile yangın bölgesine Pazaryeri ilçesinden 1 vidanjör, Bilecik'ten 2 itfaiye ve orman işletme müdürlüğüne bağlı 15 yangın söndürme aracı ile 1 helikopter ve köylüler yangına müdahale etti.

Geniş bir alanda etkili olan yangın ekiplerin hızlı hareket etmesiyle ormana sıçramadan söndürüldü.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangının çıkış nedenini tespit için Jandarma soruşturma başlattı