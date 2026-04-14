Bilecik'te duvara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu akaryakıt istasyonuna çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Bilecik'te Bozüyük ilçesinde akaryakıt istasyonunun duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
O.E.K'nin (23) kullandığı 34 PRN 772 plakalı otomobil, İnegöl-Bozüyük kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna girdi.
Otomobil, istasyonda bulunan yazıhanenin duvarına çarparak durabildi.
Kazada yaralanan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Muhsin Arslan