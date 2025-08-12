Bilecik'te 230 Geçici Personel Alımı İçin Protokol İmzalandı

Güncelleme:
Bilecik Milli Eğitim Müdürlüğü ve İŞKUR arasında imzalanan protokolle, Toplum Yararına Program kapsamında okulların temizlik işlerinde çalıştırılmak üzere 230 personel alınacak. Başvurular 15-19 Ağustos tarihleri arasında İŞKUR aracılığıyla yapılacak.

Bilecik Milli Eğitim Müdürlüğü veTürkiye İş Kurumu ( İşkur ) İl Müdürlüğü arasında imzalanan protokol ile Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 230 personel alımı yapılacak.

İşkur Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 6 ay boyunca düzenlenecek TYP ile okulların temizlik işlerinde çalıştırılmak üzere 230 geçici personelin alımının gerçekleştirileceği kaydedildi.

Vatandaşların 15-19 Ağustos tarihleri arasında İŞKUR aracılığıyla başvurularını yapabileceği belirtilen açıklamada, "Hak kazanan adaylar 1 Eylül 2025'te işbaşı yapacaklar. İlimiz için tahsis edilen 230 kişilik kontenjanın merkez 85, Bozüyük 84, Osmaneli 20, Söğüt 15, Pazaryeri 10, Gölpazarı 10, Yenipazar 4 ve İnhisar 2 olarak paylaştırılmıştır." bilgisine yer verildi.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel
