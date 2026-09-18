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Bilecik'te 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yürüyüş yapıldı

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Bilecik'te, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yürüyüş düzenledi.

Bilecik'te, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yürüyüş düzenledi.

Atatürk Parkı önünde toplanan gaziler, öğrenciler ve vatandaşlardan oluşan 300 kişilik grup, ellerinde Türk bayraklarıyla kortej halinde Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

Daha sonra burada bayrak devir teslimi yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, gazetecilere, güzel bir organizasyona imza attıklarını söyledi.

Katılımcılara teşekkür eden İlhan, "Tüm gazilerimizin 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutluyorum." dedi.

Bilecik Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Hüsnü Hüseyin Avcı da 19 Eylül Gaziler Günü'nün bu toprakların nasıl vatan kılındığının, çekilen çilelerin ve ödenen bedellerin adı olduğunu dile getirdi.

Fotoğraf çekimiyle sona eren organizasyona, Vali Yardımcısı Vedat Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Vanlı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, Ticaret İl Müdürü Şinasi Balta ile diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: AA
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