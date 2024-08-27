Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede aniden bastıran sağanak nedeniyle bazı noktalarda su birikintileri oluştu, birçok ev ve iş yerini su bastı.

Yollardaki su birikintileri nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, yağışın yoğun yaşandığı mahallelerde incelemelerde bulundu.

İlçede yağış şiddetini artırarak devam ediyor.