Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde aniden bastıran sağanak ve dolu nedeniyle birçok ev ve iş yerini su bastı, yollarda su birikintileri oluştu. Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, yağışın yoğun olduğu mahallelerde incelemelerde bulundu.
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.
İlçede aniden bastıran sağanak nedeniyle bazı noktalarda su birikintileri oluştu, birçok ev ve iş yerini su bastı.
Yollardaki su birikintileri nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, yağışın yoğun yaşandığı mahallelerde incelemelerde bulundu.
İlçede yağış şiddetini artırarak devam ediyor.