Bilecik'in ilçelerinde Gaziler Günü kutlandı

Bilecik'in Osmaneli ve Pazaryeri ilçelerinde Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Osmaneli Hükümet Konağı bahçesindeki törene Kaymakam Abdüssamed Kılıç, Belediye Başkanı Bekir Torun, Emniyet Müdürü Zafer Şenocak, İlçe Jandarma Komutan Vekili Teğmen Durmuş Yavuz, gaziler, şehit yakınları, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile askerler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu törende, gazi İbrahim Yaşar günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Program Kaymakam Kılıç'ın gazi ve şehit yakınlarını makamında ağırlamasıyla son buldu.

Pazaryeri

Pazaryeri'nde Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından gazi Vehbi Mercan tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

Etkinlikte, öğrenciler şiirler okudu, Söğüt Ertuğrul Gazi seymen ekibi gösteri sundu.

Daha sonra Pazaryeri Belediyesi tarafından Yeni Mahalle Konağı'nda gaziler onuruna yemek verildi.

Etkinliğe Pazaryeri Kaymakam Vekili Akın Ağca, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İlçe Jandarma Komutan Vekili Ufuk Özdemir, İlçe Emniyet Amiri Tahir Oğul, daire amirleri, siyasi partilerin temsilcileri, askeri erkan, gaziler ve yakınları ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

