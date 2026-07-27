Bozcaarmut'ta 16. Hayır Günü coşkusu

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Bozcaarmut köyünde bu yıl 16'ncısı gerçekleştirilen "Hayır Günü" etkinliği, yaklaşık 3 bin kişinin katılımıyla yapıldı.

Köy camisinde okutulan mevlit ve yapılan dualarla başlayan program, Bozüyük Mehter Takımı eşliğinde düzenlenen kortej yürüyüşüyle devam etti.

AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, bu tür organizasyonların birlik ve beraberliği pekiştirdiğini belirterek, hayır günlerinin çevre illerde yaşayan vatandaşların sıla-i rahim yapmasına imkan tanıdığını söyledi. Bozcaarmut Köyü Muhtarı Adem Tekin de etkinliğe katkı sağlayan ve katılan tüm misafirlere teşekkür etti.

Mehteran gösterisi, yarışmalar ve ikramlarla süren programa Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, protokol üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA