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Bilecik İl Müftüsü, Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası Konulu Konferans Düzenledi

Bilecik İl Müftüsü, Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası Konulu Konferans Düzenledi
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Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek, 1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında düzenlenen konferansta, Hazreti Muhammed'in şahsiyet örneği olduğunu vurguladı ve gençlerin şahsiyet kaymasını önlemek için fıtrat eğitiminin önemine dikkat çekti.

Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek, 1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla din görevlileriyle konferansta bir araya geldi.

İl Müftüsü Dilek, Kayıboyu Kur'an Kursu Toplantı Salonu'ndaki "Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası" konulu konferansta, Hazreti Muhammed'in bütün yaşantısının şahsiyet örneği olduğunu söyledi.

Konuşulan sözler ve atılan her adımda O'nun hayatında yer bulup bulmadığına bakılması gerektiğini vurgulayan Dilek, şöyle konuştu:

"Fıtrat üzere doğmak demek, Allah'ın emirleri doğrultusunda helallere sarılıp yasaklarından kaçınarak hayatı yaşamayı öğrenmiş çocuk demektir. Fıtrat eğitimi ise Hazreti Peygamber'in şahsiyeti ve örnek hayatı üzere çocuklarımızı ve gençlerimizi eğitmektir. Maalesef bütün dünyada olduğu gibi ülkemiz de gençlerimiz ve çocuklarımız şahsiyet kayması yaşamaktadır. Bu duruma dikkat çekmek amacıyla Başkanlığımız, Camiler ve Din Görevlileri haftasının temasını 'Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası' olarak belirledi. Bizler de kendi şahsiyetimizi geliştirmek ve çocuklarımızı şahsiyetli bir şekilde yetiştirmek istiyorsak kitabımız bizleri Efendi'mizin hayatına yönlendiriyor. En güzel örnek ve rehber, Efendi'mizin hayatıdır. Şahsiyetimizi Efendi'mizin şahsiyetinden örnek olarak alırsak toplumum örnek kişileri oluruz. Toplum bizlere başka bir gözle bakıyor. Bizleri Peygamber'imizin mihrabının varisleri olarak görüyor ve bizleri örnek alıyor. Bizler hoca olarak Müslüman olarak Peygamber'imizin şahsiyetini taşımakla mükellefiz."

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel

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