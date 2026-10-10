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Bilecik İl Emniyet Müdürü Çağlar, esnafı ziyaret edip hediye verdi

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Bilecik İl Emniyet Müdürü Çağlar, esnafı ziyaret edip hediye verdi
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Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, kentteki esnafı ziyaret ederek sohbet etti ve talep ile önerilerini dinledi. Esnaf ziyaretinden dolayı Çağlar'a teşekkür etti, Çağlar da esnafa hediye verdi.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, kentteki esnafı ziyaret etti.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre Çağlar, ziyaret sırasında esnafla sohbet edip talep ve önerilerini dinledi.

Esnaf da Çağlar'a ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Çağlar, ziyaretin ardından esnafa hediye verdi.

Kaynak: AA
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