Azerbaycan'dan Düşen Uçakta Bilecikli Asker Şehit Oldu

AZERBAYCAN'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalandıktan sonra düşen C130 askeri kargo uçağında şehit olan Bilecikli Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan'ın(31) baba ocağına haber ulaştı.

Azerbaycan'dan havalanan C130 askeri kargo uçağı Türkiye'ye dönüş yolunda Gürcistan sınırları içerisinde düştü. Milli Savunma Bakanlığı, uçakta 20 personel olduğunu bildirirken, uçakta bulunan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan şehit oldu. Ongan'ın şehadet haberi, Bilecik'te bulunan baba ocağına ulaştı. Baba ocağına askeri personellerin yanı sıra haberi alan yakınları ve mahalle sakinleri geldi. Ongan'ın ailesinin yaşadığı eve Türk bayrağı asıldı. Ayrıca, sağlık ekipleri evin önünde hazır bekletildi.