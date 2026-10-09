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Bilecik-Bozüyük yolunda otomobil bariyere çarptı, 5 kişi yaralandı

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Bilecik-Bozüyük yolunda otomobil bariyere çarptı, 5 kişi yaralandı
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Bilecik-Bozüyük kara yolunun Demirköy mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil bariyere çarptı, kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılar Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bilecik'te otomobilin bariyere çarpması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

S.A. yönetimindeki 34 EHT 811 plakalı otomobil, Bilecik- Bozüyük kara yolunun Demirköy mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.

Kazada, sürücü ile otomobilde yolcu olarak bulunan A.A, K.E, H.U.E. ve M.S.A. yaralandı.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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