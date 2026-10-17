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Bilecik Bozüyük'te bariyere çarpan çekicinin sürücüsü yaralandı

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Bilecik Bozüyük'te bariyere çarpan çekicinin sürücüsü yaralandı
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği çekici, Bozüyük-Bilecik kara yolunda bariyere çarptı. Yaralanan sürücü Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı; tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bariyere çarpan çekicinin sürücüsü yaralandı.

B.P. (46) yönetimindeki 03 ADS 167 plakalı çekici, Bozüyük- Bilecik kara yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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