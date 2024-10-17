Bilal Erdoğan: Cep Telefonları Bizi Esir Alıyor

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, istatistiklere göre cep telefonlarıyla günde ortalama 7 saat geçirildiğini belirterek, "Telefonlar bizi esir alıyor, bir mecra haline getiriyor bizi ve bizim dünya görüşümüzden, siyasi görüşümüzden hangi markayı tüketeceğimize, neyi giyeceğimize kadar birileri buradan bizi manipüle etmeye çalışıyor ve biz bunu özgürlük sanıyoruz." dedi.

Erdoğan, TÜGVA İl Temsilciliği tarafından Ege Üniversitesi ev sahipliğinde Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen "Perspektif Gençlik" programında üniversiteli gençlerle bir araya geldi.

Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Erdoğan, "Gençler, açık yürekli olacağız, açık görüşlü olacağız. Osmanlı ecdadımız da peygamber efendimizin etrafındaki sahabe efendiler de böyleydiler. Birbirlerine karşı çok açıklar, çok affediciler, çok merhametliler... Dolayısıyla kendimizi lüzumsuz sıkmayalım. Aynı zamanda özgür olmayı hedefleyelim." diye konuştu.

Erdoğan, gençlerin özgürlüğü çok sevdiğini ve hevesli olduğunu söyledi.

İstatistiklere göre cep telefonlarıyla günde ortalama 7 saat geçirildiğini belirten Erdoğan, "Telefonlar bizi esir alıyor, bir mecra haline getiriyor bizi ve bizim dünya görüşümüzden, siyasi görüşümüzden hangi markayı tüketeceğimize, neyi giyeceğimize kadar birileri buradan bizi manipüle etmeye çalışıyor ve biz bunu özgürlük sanıyoruz." dedi.

Gençlere kendi gündemlerini kendilerinin oluşturması tavsiyesinde de bulunan Erdoğan, gençlerden manipülasyona açık olmamalarını, başkalarının ne yaptığına takılıp kalmamalarını istedi.

İnsanların birbirini sevdiği bir toplumun aynı zamanda güven toplumu olduğunu dile getiren Erdoğan, öğrencilere kampüste selamlaşma tavsiyesinde bulundu.

TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci de 81 il ve 605 ilçede gençlerin kışına yorgan, gecesine gündüz olmak için koşturduklarını söyledi.

Gençlere yönelik projeler geliştirdiklerini belirten Beşinci, "İşlerin temelinde, projelerimizin maksadında ayağı sağlam basan gençler yetiştirmek var." dedi.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak da böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Programa, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan ve AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ile çok sayıda öğrenci katıldı.