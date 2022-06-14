Bigadiçli ilkokul öğrencileri kurdukları mini serada tarımı uygulamalı öğreniyor

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde, Yeşildere İlkokulu öğrencileri kurdukları mini serada kendi ürünlerini yetiştiriyor.

Öğretmenler Barış Özdemir ve Hazal Şenyüz öncülüğünde kendi imkanlarıyla oluşturdukları serada sebze ve meyve yetiştiren öğrenciler, tarımı uygulamalı öğreniyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan ve Bigadiç İlçe Tarım ve Orman Müdürü Tezcan Koç, Yeşildere İlkokulu sera alanında yetiştirilen ürünlerin gelişimiyle ilgili süreçleri yerinde inceledi.

Hayvansal üretiminde desteklenmesi adına öğrencilere Balıkesir kuzusu hediye eden Alkan, okulun müdür yetkili öğretmeni Anıl Atik Şengül ile öğretmenler Özdemir ve Şenyüz'e, öğrencilere tarım ve hayvancılık alanında kattıkları bilgil ve değerden dolayı teşekkür etti.