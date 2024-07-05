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Bigadiç'te ağaca çarpan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti

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Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin virajı alamayarak ağaca çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

KAZA KAMERADA

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde ağaca çarpan otomobildeki Özlem Avcı (35), Ayşe Avcı ve 3 aylık Ayşegül Aksoy hayatını kaybettiği, 5 kişinin ise yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Bölgede bulunan bir evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde otomobilin virajı alamayıp, yoldan çıkarak, ağaca çarptığı görüldü.

Fatih Emrah ERDOĞAN/BİGADİÇ (Balıkesir),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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