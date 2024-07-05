Bigadiç'te ağaca çarpan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti
Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin virajı alamayarak ağaca çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
KAZA KAMERADA
Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde ağaca çarpan otomobildeki Özlem Avcı (35), Ayşe Avcı ve 3 aylık Ayşegül Aksoy hayatını kaybettiği, 5 kişinin ise yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Bölgede bulunan bir evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde otomobilin virajı alamayıp, yoldan çıkarak, ağaca çarptığı görüldü.
Fatih Emrah ERDOĞAN/BİGADİÇ (Balıkesir),