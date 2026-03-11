Haberler

Biga Ticaret ve Sanayi Odası'ndan huzurevi sakinlerine iftar

Güncelleme:
Biga Ticaret ve Sanayi Odası, Biga Sağlık ve Eğitim Vakfı huzurevi sakinleri için anlamlı bir iftar programı düzenledi. Programda, yerel yöneticiler ve davetliler bir araya gelerek huzurevi sakinleriyle bir arada olmanın mutluluğunu paylaştı.

Biga Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından, Biga Sağlık ve Eğitim Vakfı (BİSEV) Huzurevi sakinleri için iftar programı düzenlendi.

Biga TSO'nun iftar programı, Biga Kaymakamı Ercan Kayabaşı, Biga Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Demir, Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, Biga İlçe Jandarma Komutan Vekili Binbaşı Fuat Gençer, Biga TSO Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Doğan, Meclis Başkanı Hüseyin Erdoğan, meclis üyeleri ve davetliler katıldı.

Doğan, iftarda yaptığı konuşmada, huzurevi sakinleriyle ve personeliyle bir arada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaymakam Kayabaşı da huzurevi sakinleriyle bir süre sohbet etti.

