Çanakkaleli ortaokul öğrencisi 'telif hakları' afişiyle Türkiye birincisi oldu

Çanakkale'nin Biga ilçesinde Hamdibey Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Noyan Atilla Demiray, telif haklarına dikkati çekmek amacıyla düzenlenen "11. Ulusal Logo ve Afiş Yarışması"nda tasarladığı afişle Türkiye birincisi oldu.

Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (İLESAM) tarafından düzenlenen "Üret, Koru, Saygı Duy: Telif Hakları Bizimle" konulu yarışmanın sonuçları açıklandı.

Ortaokul ve lise öğrencilerinin "eser" kavramı ve telif hakları konusunda bilinçlendirilmesi, korsanla mücadeleye teşvik edilmesi amacıyla düzenlenen yarışmaya tasarladığı afişle katılan Biga Hamdibey Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Noyan Atilla Demiray birincilik elde etti.

"Ortaokul afiş" kategorisinde Türkiye birincisi seçilen Demiray'a ödülü Ankara'daki Milli Kütüphane'de düzenlenen törende takdim edildi.

Yarışmaya Türkçe öğretmeni Gülay Erdoğan'ın danışmanlığında hazırlanan Noyan Atilla Demiray, tasarladığı afişin hikayesini AA muhabirine anlattı.

Afiş çalışmalarına ilgi duyduğunu ve tasarımında metaforik bir anlatım kullandığını belirten Demiray, şunları söyledi:

"Afişimdeki yol, hayatı temsil ediyor. Yolun üzerindeki tabelalar ise bu yolda giderken karşılaştığımız, hakkı olan kişilerin haklarını ödememiz gerektiğini, yani telif hakkını anlatıyor. Bu afişte insanların yaratıcılık özelliklerini ve bir hakkın ödenmesini ifade etmek istedim. Kitapları açtığımızda gördüğümüz o telif işareti her zaman dikkatimi çekerdi. Fikri bulup denediğimde ortaya güzel bir iş çıktı. Sonuçlar açıklandığında çok heyecanlandım, Türkiye derecesi almayı beklemiyordum, benim için büyük sürpriz ve mutluluk oldu."

Demiray, bundan sonraki hedefinin Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenecek yarışmalara katılmak olduğunu ifade etti.

"Her öğrencinin bir yeteneği vardır"

Türkçe öğretmeni Gülay Erdoğan ise 23 yıllık meslek hayatında Demiray'ın gördüğü en yaratıcı öğrencilerden biri olduğunu dile getirdi.

Eğitimcilerin öğrencileri yönlendirmesinin önemine değinen Erdoğan, "Noyan çok sosyal ve yaratıcı fikirleri olan bir öğrencim. Bu yarışmaya onunla katılmamız gerektiğini düşündüm çünkü fikirlerine güveniyordum. Beni de ailesini de yanıltmadı. Her öğrencinin başarılı olduğu, eğildiği bir alan muhakkak vardır. Kimi resimde, kimi fikirde, kimi afiş tasarımında yeteneklidir. Önemli olan bu yetenekleri tespit edip çocukları doğru yönlendirmektir. Öğrencimle gurur duyuyorum." diye konuştu.