Çanakkale'de Üniversite Öğrencilerine Siber Dolandırıcılık ve Hukuki Riskler Anlatıldı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, üniversite öğrencilerine yönelik siber dolandırıcılık yöntemleri ve banka hesaplarının başkaları tarafından kullanılmasının hukuki riskleri hakkında bir etkinlik düzenlendi. Etkinlikte, 'IBAN kiralama' ve 'hesap kullandırma' gibi dolandırıcılık yöntemlerine karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı. Öğrencilere yönelik sunumlar yapıldı ve hukukî yaptırımlar hakkında bilgi verildi.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde üniversite öğrencilerine banka hesaplarının başkaları tarafından kullanılmasının hukuki riskleri ve siber dolandırıcılık yöntemleri anlatıldı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe Biga Kaymakamı Ercan Kayabaşı, Biga Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Demir, Biga İİBF Dekanı Prof. Dr. Nazan Yelkikalan, Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgür Topkaya ve Biga Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğretim Görevlisi Ertuğrul Bilgücü ile çok sayıda öğrenci katıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan sunumda, özellikle son dönemde üniversite öğrencilerini hedef alan "IBAN kiralama" ve "hesap kullandırma" ilanlarına karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Ekipler, sosyal medya üzerinden "komisyon karşılığı kolay kazanç" vaadiyle kandırılan gençlerin, farkında olmadan terörün finansmanı, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık gibi suç zincirlerine dahil edildiğini aktardı.

Öğrencilerin merak ettiği hususları yanıtlayan Biga Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Demir, banka hesaplarını başkalarına kullandıran kişilerin ağır adli yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceğini hatırlattı.

Demir, Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca, banka hesaplarının dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanılması durumunda hesap sahiplerinin "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanabileceğini belirtti.

Etkinlik, Demir'in siber suçların yargı boyutu hakkındaki teknik soruları yanıtlamasının ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Ahmet Tunç
