Biga'daki baraj ve göletlerin su seviyesi yükseldi

Çanakkale'nin Biga ilçesinde son yağışlarla birlikte tarımsal sulamada kullanılan baraj ve göletlerin doluluk oranları önemli ölçüde arttı. Bakacak Barajı'nda doluluk oranı yüzde 41,71, Taşoluk Barajı'nda ise yüzde 30,43'e yükseldi. Biga Ziraat Odası, su kaynaklarının verimli kullanılması gerektiğini vurguladı.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, tarımsal sulamada kullanılan baraj ve göletlerin doluluk oranlarında son yağışlarla birlikte artış gözlendi.

Biga Sulama Birliği verilerine göre, ilçedeki su kaynaklarında ekim ayından bu yana süren düşük seviyeler, şubat ayındaki yağışların etkisiyle yükselişe geçti.

İlçenin en önemli su rezervlerinden Bakacak Barajı'nda sezon başında yüzde 25 olan doluluk oranı, son ölçümlerde yüzde 41,71'e ulaştı. Taşoluk Barajı'nda ise yüzde 5,97 ile başlayan doluluk oranı yüzde 30,43'e yükseldi.

Sulama göletlerinde de su seviyelerinde artış kaydedildi. En yüksek doluluk oranı yüzde 80,53 ile Kozçeşme Göleti'nde ölçüldü.

Diğer göletlerdeki doluluk oranları ise Ayıtdere'de yüzde 63,64, Gürgendere'de yüzde 52,11, Hacıpehlivan'da yüzde 44,52 ve Kaynarca'da yüzde 38,22 olarak belirlendi.

Biga Ziraat Odasından yapılan açıklamada ise artışa rağmen suyun dikkatli kullanılması gerektiği belirtilerek, "Tarımsal üretimin sürdürülebilirliği için su kaynaklarımızı verimli ve tasarruflu kullanmaya özen göstermeliyiz." uyarısında bulunuldu.

Kaynak: AA / Ahmet Tunç - Güncel
