Çanakkale'de 2 otomobilin çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Nazif Cemhan ŞEN-Ayhan AKKAYA/ ÇANAKKALE, - ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinden 2 otomobilin çarpışması sonucu E.K. (69) ve N.Y. (73) öldü, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Biga ilçesi Biga-Bandırma yolu Osmaniye köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen 06 BA 4644 ve 26 GR 669 plakalı otomobiller çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde araçlardaki E.K. ile N.Y.'nin öldükleri belirlendi. Kazada yaralanan A.Ö. (26), B.K.Ö. (27) ve E.Y. (76) ise ambulansla Biga Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı