Biga Halk Eğitimi Merkezi'nden engelli kursiyere özel hijyen eğitimi

Çanakkale'nin Biga ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi'nde düzenlenen hijyen eğitimi kursunda, işitme engelli bir kursiyer için işaret dili desteği sağlandı. Kurs, yaşam boyu öğrenmeyi teşvik etmeyi ve tüm bireylere eşit eğitim fırsatları sunmayı hedefliyor.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde düzenlenen hijyen eğitimi kursunda, işitme engelli bir kursiyerin eğitimden mahrum kalmaması için işaret dili desteği sağlandı.

Biga Halk Eğitimi Merkezince "Gıda Üretim ve Perakende İş Yerleri ile Su Sektöründe Çalışanlar İçin Kişisel Hijyen Eğitimi" kursu açıldı. Kurs öğretmeni Emin Başar tarafından verilen teknik derslerde, işitme engelli bir kursiyer için Türk İşaret Dili eğitmeni Arzu Ertuğrul Ayva tercümanlık yaptı.

Ders boyunca anlatılan hijyen kuralları, saklama koşulları ve kişisel bakım esasları, işaret dili aracılığıyla kursiyere anlık olarak aktarıldı.

Biga Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünden yapılan açıklamada, hayat boyu öğrenme faaliyetlerinin toplumun her kesimine ulaşması için engel tanımayan çalışmaların kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

Kursiyerler ve katılımcılar, sağlanan bu imkanın eğitimde fırsat eşitliği ve farkındalık adına örnek bir çalışma olduğunu belirterek yetkililere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Ahmet Tunç
İstanbul'da polis servisinin de karıştığı zincirleme kaza: 1 polis şehit oldu, 16 kişi yaralandı

İstanbul'da zincirleme kaza! 1 polis şehit oldu, çok sayıda yaralı var
Trump'tan Hürmüz Boğazı'na ilişkin yeni açıklama: Kontrolü ele geçirmeye başladık

Trump, İran'ı can damarından vurdu: Ele geçirmeye başladık
Arda Güler ve Duru Nayman çifti kameraları görünce panikledi! Diyaloglara dikkat

Kameraları görünce panik oldular! Aralarındaki konuşmaya dikkat
Oğul annesinin sevgilisini bıçakladı, anne ise polisi tokatladı

Oğul annesinin sevgilisine dehşeti yaşattı, anne ise polisi tokatladı
Otel odasında gözaltına alınan CHP'li Yalım’ın telefonundan pavyon görüntüleri çıktı

Otel odasında yakalanmıştı! Cep telefonundan pavyon görüntüleri çıktı
Brezilya'nın en lüks plajında eğlence değil vahşet yaşandı

Ülkenin en lüks plajında eğlence değil vahşet yaşandı
Arda Güler ve Duru Nayman çifti kameraları görünce panikledi! Diyaloglara dikkat

Kameraları görünce panik oldular! Aralarındaki konuşmaya dikkat
Kısmetse Olur Ayça'dan 'veda' paylaşımı! Apar topar hastaneye kaldırıldı

Kısmetse Olur Ayça'dan "veda" paylaşımı! Hemen hastaneye kaldırıldı
4 saat boyunca ota tutundu! Mucize kurtuluş

Görüntü Aydın'dan! 4 saat boyunca ölümle pençeleşti