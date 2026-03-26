Biga'da öğrenciler fidan dikti

Çanakkale'nin Biga ilçesinde "Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum" (ÇEDES) projesi ve Orman Haftası kapsamında fidan dikme etkinliği düzenlendi.

Biga İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Biga Orman İşletme Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen etkinlik, Kocagür köyü mevkisinde gerçekleştirildi. Çevre bilincini yaygınlaştırmak ve öğrencilere doğa sevgisini aşılamak amacıyla düzenlenen programa çok sayıda okul katıldı.

Kocagür köyündeki alanında gerçekleştirilen programa; Biga Kaymakam Refiki Osman Nuri Akgül, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Nazlıcan, Biga Orman İşletme Müdürü Semih Aydın, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.