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TOBB Biga Kadın Girişimciler Kurulu, 100 Öğrenciye 100 Kadın Mentor Projesi'nde Buluştu

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Çanakkale'nin Biga ilçesinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Biga Kadın Girişimciler Kurulu üyeleri, "100 Öğrenciye 100 Kadın Mentor Projesi" kapsamında bir araya geldi.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Biga Kadın Girişimciler Kurulu üyeleri, "100 Öğrenciye 100 Kadın Mentor Projesi" kapsamında bir araya geldi.

TOBB Çanakkale Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi tarafından, ilçede kadın girişimciliğini ve genç öğrencilerin iş dünyasına adım atmasını destekleyecek projenin Biga Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen ilk toplantısının moderatörlüğünü, TOBB Çanakkale Kadın Girişimciler Kurulu Danışmanı da olan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Biga Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Muradiye Özel Ödül yaptı.

TOBB Çanakkale Kadın Girişimciler İcra Komitesi Başkan Yardımcısı Beyhan Var'ın proje hakkında bilgi verdiği toplantıda kadın girişimciler ile öğrenciler kendilerini tanıttı.

Toplantıda, eşleştirme ile projede mentorluk yapacak kadın girişimciler ve ilgili öğrenciler belirlendi.

Kaynak: AA / Güncel

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çanakkale Türkiye Güncel Haberler

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