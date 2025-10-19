Bielefeld'de 37. Avrupa Kur'an-ı Kerim Tilavet Yarışması Düzenlendi

Almanya'nın Bielefeld kentinde 37. Avrupa Kur'an-ı Kerim Tilavet Yarışması düzenlendi.

İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) tarafından Bielefeld'de düzenlenen yarışmada birincilikleri 10-13 yaş grubunda Hollanda'dan Hüseyin Bündar ile 14-18 yaş grubunda Belçika'dan Bedirhan Şahin kazandı.

10-13 yaş kategorisinde ikinciliği Viyana'dan Emin Durgun, üçüncülüğü de Baden Württemberg eyaletinden Umeyr Bayman aldı.

14-18 yaş kategorisinde ikinciliği Hamburg'dan Bünyamin Haydar, üçüncülüğü yine aynı bölgeden Abdullah Morina kazandı.

IGMG Genel Başkanı Kemal Ergün burada yaptığı konuşmada, 1985 yılında başlatılan yarışmayı, Kur'an-ı Kerim'i sevdirme, güzel okuma, anlayarak, sevdirerek okutma yarışması olarak niteledi.

Kemal Ergün, "Bugün burada bir araya gelmiş olmamız, Kur'an'ın bizdeki tecessümüdür. Salih amel ortaya koymayan iman, köksüz bir ağaca benzer. Bu nedenle, Kur'an'ı sadece okumakla yetinmeyip, onun mesajını yaşamak ve yaşatmak için gayret göstermeliyiz. Zihnimizi ve kalbimizi Kur'an'la beslemeli, aydınlanmış bir zihinle, nurlanmış bir kalple tüm dünyaya iyiliği ve güzelliği yaymalıyız." diye konuştu.

Ergün, Kur'an'ın sadece Müslümanlara değil yeryüzünde herkese yaşama hakkı tanıdığını, bu yönüyle de Gazze'de ve dünyanın diğer bölgelerinde yaşanan savaş ve zulümlerin Kur'an anlayışı ve ruhuyla biteceğini ifade etti.

Yarışmanın jüri üyeliğini kurra hafızlar Gürsel Turhan, Dr. Naci Demirci, İsmail Hakkı Tavman ve Musa Çetintaş yaparken, yarışma kapsamında IGMG camilerinde imamlığa başlamış olan 21 genç imam hatibin icazet belgeleri takdim edildi.