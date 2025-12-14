Almanya'da 'Kadınlar 22. Kur'an-ı Kerim Tilavet Yarışması' düzenlendi

Almanya'nın Bielefeld kentinde, İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Kadınlar Teşkilatı İrşad Başkanlığının düzenlediği "22. Kur'an-ı Kerim Tilavet Yarışması" yapıldı.

Genel merkezi Almanya'nın Köln kentinde bulunan, IGMG Kadınlar Teşkilatı İrşad Başkanlığı tarafından Bielefeld Belediye binasında düzenlenen "22. Kur'an-ı Kerim Tilavet Yarışması"na, Avrupa'nın farklı bölgelerinden yarışmacılar ve davetliler katıldı.

Program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Yarışmada, büyükler kategorisinde Köln'den Cansu Karadaş birinci, Güney Bavyera'dan Elif Saime Şahin ikinci, Kuzey Hessen'den Sümeyye Kuş üçüncü, Ruhr-A bölgesinden Ebrar Özsoy ise dördüncü oldu.

Küçükler kategorisinde ise birinciliği Berlin'den Zehra Rumeyda Kurtoğlu, ikinciliği Württemberg bölgesinden Yasemin Yakup, üçüncülüğü Kuzey Bavyera'dan Esma Yüce, dördüncülüğü Belçika'dan Serra Demir kazandı.

IGMG Genel Başkanı Kemal Ergün, selamlama konuşmasında Hz. Üzeyr kıssasını örnek vererek, "Bugün iman kurtarma günüdür. Her biriniz birer iman meşalesisiniz." dedi.

Ergün, sorgulayan araştıran Müslümanların kalplerinin mutmain olmasının onların güçlü bir imana erişmesine vesile olacağını belirtti.

IGMG Kadınlar Teşkilatı Başkanı Handan Yazıcı da "Kur'an nesliyle sadece camilerimizi değil, toplumumuzu, aile yapımızı ve insanlığın geleceğini inşa etmek istiyoruz. Bu program tam 22 yıldır istikrarla sürdürdüğümüz bir emanettir. Her yıl büyüyerek devam eden bu emanet ümmetin kız evlatlarına sahip çıktığını gösteren bir nişandır." diye konuştu.

Yazıcı, hedeflerinin her bölgede Kur'an'ı anlamaya yönelik çalışmalar, her şehirde hafızlık projeleri yapılması ve her eve Kur'an sevgisinin girmesi olduğunu belirtti.

Ümmetin uyanışında ve toplumun inşasında kadınların rolünün büyük olduğuna dikkati çeken Yazıcı, "Geleceğe dair duamız ve niyazımız, Kur'an'a yönelmiş nesillerin çoğalmasıdır." dedi.

IGMG Kadınlar Teşkilatı İrşad Başkanı Nermin Yalınkılıç da "En güzel terbiye elbette İslam ahlakıdır. Yetişen nesillerimizi Kur'an ile tanıştırmak büyük önem taşır çünkü Kur'an, insanlara hidayet kaynağı, gönüllere şifa ve Allah'ın rahmetidir. Anne ve babanın çocuklarına vereceği en büyük hediye, onların gönüllerine Kur'an'ı yerleştirmek ve Kur'an'la tanıştırmaktır." ifadelerini kullandı.

Etkinlikte ayrıca, Bölge ve Özel Mesleki Eğitim Kursu mezunları için sertifika merasimi yapıldı, IGMG Hafızlık Kurumlarında eğitimlerini tamamlayan hafizeler için taç takma merasimi düzenlendi.