Biden ve Modi, Papua Yeni Gine'de Pasifik ülkelerinin liderleriyle buluşacak

Papua Yeni Gine Başbakanı James Marape, ABD Başkanı Joe Biden ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin, ülkesinde düzenlenecek toplantıda Pasifik ülkelerinin liderleriyle bir araya geleceğini açıkladı.

Papua Yeni Gine Başbakanı James Marape, ABD Başkanı Joe Biden ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin, ülkesinde düzenlenecek toplantıda Pasifik ülkelerinin liderleriyle bir araya geleceğini açıkladı.

Papua Yeni Gine Başbakanı Marape, Başbakanlık Ofisinin Facebook hesabındaki açıklamasında, Biden ve Modi'nin, başkent Port Moresby'de düzenlenecek Hindistan-Pasifik Adaları İşbirliği Forumu'na katılmak üzere mayıs ayında ülkesini ziyaret edeceklerini bildirdi.

Marape, " Papua Yeni Gine, hem Başkan Biden'ı hem de Başbakan Modi'yi ağırlamaya hazır." ifadesini kullandı.

Küresel süper güçlerin geleceğe yönelik politikalarının değerlendirileceği Port Moresby'deki toplantının, tarihlerinde bir ilk olduğuna işaret eden Marape, Modi ile özel bir görüşme gerçekleştirmeyi planladığını, Biden'ın katılımından ötürü de mutluluk duyduğunu belirtti.

Başkan Biden ile New York ve Washington'da bire bir görüşme ayrıcalığına sahip olduğunu ve iki görüşmede de kendisini Papua Yeni Gine'ye davet ettiğini dile getiren Marape, "Sözünü yerine getirdiği için büyük onur duyuyorum." dedi.

Marape, Biden'ın kendisinin yanı sıra 18 Pasifik ülkesinin liderleriyle de bir araya geleceğini bildirdi.