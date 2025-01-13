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Biden, Gazze'de Ateşkes Anlaşmasının Yakında Tamamlanacağını Açıkladı

Biden, Gazze'de Ateşkes Anlaşmasının Yakında Tamamlanacağını Açıkladı
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ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'deki ateşkes müzakerelerinin sona yaklaşmakta olduğunu belirterek, anlaşmanın an meselesi olduğunu ifade etti. Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ise, bu hafta içinde ateşkesin sağlanabileceğini bildirdi.

(ANKARA) - Başkanlığı 20 Ocak'ta Donald Trump'a devredecek olan ABD Başkanı Joe Biden, " Gazze'de müzakerenin eşiğindeyiz" derken ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan da ateşkesin bu hafta sağlanabileceğini söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, " Gazze'de ateşkes için çalışıyoruz. Anlaşmanın hayata geçmesi an meselesi" dedi. Biden, Dışişleri Bakanlığı'nda yaptığı konuşmada, Doha'daki müzakerecilerin rehinelerle ilgili görüşmelerin 24 saat içinde tamamlanmasının beklendiğini duyurdu. Biden, konuşmasının sonunda müzakerelere dair bilgiler verdi.

İsrail-Filistin arasındaki çatışmanın durdurulması, rehinelerin serbest bırakılması ve Filistin halkına insani yardım sağlanması gibi kritik unsurları içeren bir anlaşmanın yakında tamamlanacağını aktaran Biden, müzakereleri başarıya ulaştırmak için yoğun çaba harcadığını vurguladı. Biden "İsrail ile Hamas arasındaki savaş hakkında şunu söyleyeyim; aylar önce ortaya konulan ateşkes önerisinin nihayet gerçekleşmesine çok yakınız." dedi.

İsrail Başbakanı Netanyahu, Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdülrahman bin Cassim El Tani ile görüştüğünü aktaran Biden Mısır Cumhurbaşkanı Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi ile de görüşmeyi beklediğini aktardı. Biden, ayrıca rehinelerin aileleriyle bir araya gelmesinin önemine dikkat çekerek, "Rehineler ve aileleri bir araya gelmeli. Filistin halkı barış ve kendi geleceklerini belirleme hakkına sahip, İsrail barış ve gerçek güvenliğe hak ediyor," şeklinde konuştu.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Beyaz Saray'da düzenlediği basın brifinginde, Joe Biden yönetiminin dış politikasına ilişkin değerlendirmede bulundu. Gazze'de ateşkes süreciyle ilgili çok umutlu konuşan Sullivan, "Ateşkes anlaşmasına çok yaklaştık, anlaşma bu hafta tamamlanabilir. Bir söz vermiyorum ya da bir tahminde bulunmuyorum ama bunun gerçekleşmesi için çalışacağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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