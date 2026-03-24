İzmir'de Müzisyen Kalbinden Bıçaklanarak Öldürüldü

İzmir'in Konak ilçesinde, önünü kesen bir grup ile tartışma yaşayan müzisyen Emre Duman, kalbinden bıçaklanarak hastaneye kaldırıldı fakat kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Emir Sultan Mahallesi Kuruçay Meydanı'nda meydana geldi. Arkadaşı Çağatay T. ile birlikte kendisi gibi müzisyen olan arkadaşlarını ziyarete gelen Emre Duman'ın önü, henüz belirlenemeyen nedenle bir grup tarafından kesildi. Duman ile grup arasında çıkan tartışma, büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada Emre Duman, kalbinden bıçaklandı. Ağır yaralanan Duman, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ameliyat edilen Emre Duman, sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Duman'ın cenazesi savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Polis, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Ateşkes konuşulurken, İran'a son zamanların en ağır saldırısı

Trump'ın sözleri havada kaldı! Son zamanların en ağır saldırısı
'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücüye 450 bin lira ceza

Kesilen cezayı öğrenince olduğu yere çöktü! Miktar öyle böyle değil
TSK'dan ihraç edilen Teğmen Ebru Eroğlu'nun iade davasında karar çıktı

TSK'dan ihraç edilen Ebru Eroğlu'nun iade davasında karar çıktı
Almanya'da tarihi zafer: Hristiyanların kalesine Elbistanlı belediye başkanı

Tarihi zafer! Hristiyanların kalesine Elbistanlı belediye başkanı
Atilla Taş'tan Erol Köse'ye: Hakkımı helal etmiyorum, ateşin bol olsun

Sanat dünyasından "ateşin bol olsun" diyen biri var
'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücüye 450 bin lira ceza

Kesilen cezayı öğrenince olduğu yere çöktü! Miktar öyle böyle değil
Dünya Orta Doğu'daki savaşa kilitlenmişken Trump sürpriz bir yerde ortaya çıktı

Herkes Orta Doğu savaşını konuşurken o sürpriz bir yerde ortaya çıktı
Futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı

Aleyna Kalaycıoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı! Cinayet anını anlattı