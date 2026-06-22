Öldürülen Kayra'nın adı okul kütüphanesinde yaşatılacak

ANKARA'nın Etimesgut ilçesinde, T.E.E. (17) tarafından parkta bıçaklanarak öldürülen 9'uncu sınıf öğrencisi Kayra Ataman'ın (16) adı, eğitim gördüğü özel okulun kütüphanesine verildi.

Olay, 9 Haziran'da meydana geldi. Kentte, parkta çıkan tartışmada Kayra Ataman, bıçaklanarak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan T.E.E. ile babası Burak E. tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, Ataman'ın eğitim gördüğü özel okulda mevlit programı düzenlendi. Programa ailesi, öğretmenleri ve öğrenciler katıldı. Okul panosuna Kayra'nın fotoğrafları konuldu, okul yönetimi tarafından kütüphaneye de Kayra Ataman'ın adı verildi.

'GÖZÜMÜZÜN ÖNÜNDE ÖLDÜRDÜ'

Olay anına tanıklık eden Kayra'nın arkadaşı S.K., olayın hiçbir gerekçesinin bulunmadığını söyledi. Olay günü arkadaşlarıyla buluştuklarını anlatan S.K., "Biraz oyun oynayalım, kafamızı dağıtalım diye parkta buluştuk. O sırada katil zanlısının babası geldi. Bir konuşma yaşandı. Sonra babasının ardından katil zanlısı geldi ve gözümün önünde Kayra'mızı öldürdü. O anı unutamıyorum. Olay gözümün önünden kesinlikle gitmiyor" dedi.

Kayra'nın ölümünün ardından psikolojik olarak zor günler geçirdiğini söyleyen S.K., "Kayra'ya benzeyen birini gördüğümüzde sanki Kayra gelmiş gibi istemsiz bir umut oluşuyor. Ama gidenin geri gelmeyeceğini de biliyoruz. İçimiz yanıyor. Sebebi ne? Hiç bilmiyoruz. Gelen kişinin babasını da, kendisini de tanımıyorduk. Ortada bir sebep yoktu. Kayra, durduk yere öldürüldü. Günlük 1-2 saatlik uykularla ayakta durmaya çalışıyorum. Her sabah uyandığımda ilk aklıma gelen şey bu olay oluyor. Çünkü her gün bir tane küçük kardeşimiz ölüyor" diye konuştu.

'ADALETİN YERİNİ BULACAĞINA İNANIYORUM'

Kayra Ataman'ın annesi Emine Ataman da "İnanıyorum ki katiller cezalarını alacaklar. Adaletin yerini bulacağına inanıyorum, devletime güveniyorum. Sayın savcıma, sayın hakimime en yüksek cezayı vereceğine inanıyorum ben. Kayra'lar ölmesin istiyorum artık. Benim oğlum gitti, başka oğullar ölmesin. Benim yüreğim yanıyor, başka annelerin yüreği yanmasın lütfen. Tedbirler daha da çok artırılsın, daha çok dikkat edilsin, yavrularımız ölmesin" dedi.

'BAŞKA ÇOCUKLAR ÖLMESİN'

Baba Hanifi Ataman ise "Acımız çok büyük. Çok üzgünüz. Devletimizden, savcılarımızdan, hakimlerimizden en yüksek cezayı, hak ettiği cezayı vermelerini istiyorum. Yüreğimiz yangın yeri. Başka çocuklar ölmesin. Okul müdürümüze çok teşekkür ediyorum. Öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Üzgünüz, hak ettiği cezayı almasını istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı